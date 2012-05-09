Тимошенко пожаловалась на Януковича в FATF

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обратилась в Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) с заявлением «о необходимости расследования фактов коррупции и отмывания денег режимом Виктора Януковича».

Об этом сообщает сайт Tymoshenko.UA.

"Ю.Тимошенко накануне подписала заявление в FATF – это международная организация, которая занимается борьбой с отмыванием грязных денег, и, соответственно, в прокуратуры нескольких европейских стран с просьбой разобраться с той массовой коррупцией, которую совершают с украинским бюджетом конкретные украинские власть предержащие, после чего деньги перекачиваются фиктивным предприятиям, а затем оседают на счетах компаний тех же украинских власть предержащих", - сказал защитник экс-премьера Сергей Власенко.

По его словам, в заявлении Ю.Тимошенко, в частности, говорится о приватизации компании "Укртелеком", о приобретении так называемых "вышек Бойко" и о других аналогичных резонансных сделках стоимостью в миллиарды долларов.

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Межправительственная организация FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег) была создана в 1989 году по решению "Большой семерки". Сейчас в FATF входят 35 стран и две международные организации.

Главной целью деятельности FATF является развитие и внедрение на международном уровне мероприятий и стандартов борьбы по отмыванию денег. FATF отслеживает процессы имплементации таких мероприятий, изучает способы и технику отмывания денег, разрабатывает превентивные меры и меры пресечения, способствует общемировой имплементации стандартов борьбы с отмыванием денег.

В начале деятельности FATF приоритетным направлением была определена борьба с отмыванием доходов, полученных от торговли наркотиками. Сейчас сфера деятельности организация расширена. FATF разрабатывает рекомендации для стран по борьбе с коррупцией, проверяет выполнение государствами мероприятий по борьбе с отмыванием денег, а также отслеживает и разрабатывает контрмеры общемировым методам и схемам отмывания преступно нажитых капиталов.

Напомним, что Украина находилась в "черном" списке FATF с 2002-го по 2004 год и затем, в 2010 году, вновь попала в него как страна, которая недостаточно борется с отмыванием денег. 29 октября 2011 года Украина была исключена из "черного списка" организации.