Во Львовской области откроют памятник украинскому священнику, спасавшему евреев

В пятницу, 11 мая, в 10.30 в городе Перемишляни (Перемишлянский район Львовской области) откроют памятник украинскому священнику, который спасал евреев.

При участии главы Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука и более тысячи священников и иерархов откроют памятник Омельяну Ковчу, греко-католическому священнику, который во время Второй мировой войны спасал евреев, за что был заключен и погиб в концлагере Майданек.

УГКЦ и Комитет по чествованию памяти Блаженного Священномученика О.Ковча приглашают принять участие во Всеукраинском богомолье духовенства и мирян, посвященной памяти О.Ковча.

Отец О.Ковч искренне верил у Бога и нес свою веру людям, сеял зерна терпимости, толерантности и понимания в измученную многолетней оккупацией украинскую землю. Будучи искренним христианином, греко-католиком, О.Ковч умел преодолевать конфессиональные и религиозные деления. Он был украинцем, но умел понимать и любить других.

Рискуя собственной жизнью, отец Омельян спасал евреев из фашистских застенков и от смерти. Ради них он пожертвовал собой. Последние трагические страницы его жизни явили миру пример исключительного самопожертвования ради ближнего. Даже в аде концлагеря Майданек узник номер 2399 находил слова любви. Находил слова христианского милосердия и надежды для каждого: «Здесь я вижу Бога, единственного и одинакового для всех, независимо от религиозных отличий, которые существуют между нами. Возможно, наши Церкви разные, но во всех них царствует тот же великий Всемогущий Бог. Когда я отправляю Службу Божью, все они молятся. Молятся разными молитвами, но не понимает ли Бог всех языков?».

О.Ковч умер 25 марта 1944 года в Майданеке.

В 1999 г. Еврейский совет Украины присвоил отцу О.Ковчу звание «Праведник Украины».

В 2001 году во Львове О.Ковч был беатификован Папой Иоанном Павлом ІІ.

Осенью 2008 г. Синод епископов УГКЦ провозгласил Блаженного Священномученика Омельяна Покровителем душпастирей УГКЦ. Для этого, согласно с постановлениями того же Синода, 25 марта 2009 года было проведено паломничество духовенства УГКЦ к Музею на месте бывшего концлагеря в Майданеке (Люблин, Польша), к месту мученической смерти священномученика Омельяна, чтобы принять прах блаженного для выставления его в кафедральных соборах каждой епархии и экзархата.

А 24 апреля в 2009 г. в Киеве, на территории строительства Патриаршего центра УГКЦ, состоялось торжественное провозглашение отца Омельяна Покровителем душпастирей УГКЦ.

25 марта в 2009 г. в Майданеке (Польша) была открыта таблица памяти О.Ковча.

Контактное лицо:

Елена Подобед-Франковская

Тел.: (097) 791-07-52.