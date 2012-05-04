Запрещать красные флаги львовские депутаты будут на свежем воздухе

Как сообщил УНИАН председатель фракции ВО „Свобода” во Львовском городском совете Руслан Кошулинский, сессия будет проходить под открытым небом – 8 мая в 17.00 депутаты соберутся возле Мемориала „Тюрьма на Лонцкого” во Львове (пл. Шашкевича), где проведут сессионное заседание, целью которого „будет принятие еще одного решения о запрещении красных флагов во Львове”.

„Место и время проведения сессии под открытым небом мы выбрали не случайно. 8 мая в мире чтили память жертв Второй мировой войны, а время собрания – в 17.00, было определено с тем расчетом, что львовяне после рабочего дня могут приобщиться к обсуждению вопроса, вынесенного на сессию”, - отметил Р.Кошулинский.

«Львовский городской совет утвердил постановление, которое является средством крайней необходимости из-за попытки различных шовинистически настроенных организаций реабилитировать советскую систему в современном Украинском государстве. Учитывая возможность распространения в г. Львове символики несуществующего тоталитарного государства СССР, и чтобы не допустить никаких провокаций в городе во время 9 мая, юридическая сила этого постановления является определяющим фактором. «Свобода» во Львовском городском совете инициирует созыв внеочередной сессии возле Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого», чтобы определить мероприятия недопущения нарушений безопасности и спокойствия львовян во время 9 мая и сделать невозможным какие-либо провокативные стремления шовинистических или пророссийских субъектов», - отметил Р.Кошулинский.

В свою очередь председатель Львовской областной организации Антифашистского комитета Украины, член КПУ Александр Калинюк сообщил УНИАН, что 9 мая во Львове представители КПУ, Антифашистского комитета Украины, ПСПУ, Российского общества им. А.Пушкина и ряда ветеранских и общественных организаций Львовской области планируют проведение на Марсовом поле (ул. Мечникова) панихиды по погибшим воинам-освободителям Львова и торжественного митинга по случаю Дня Победы (ул. Пасечная). Все мероприятия участники намерены проводить с партийной символикой, в том числе и с Знаменем Победы.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля депутаты Львовского городского совета на сессии приняли решение о запрещении использования символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории города. За такое решение проголосовали 74 депутата. В решении речь идет о запрещении использования этой символики на зданиях государственных учреждений и коммунальных предприятий Львова, а также во время проведения массовых мероприятий.

3 мая прокурором города Львов был внесен протест на постановление Львовского городского совета о запрещении использования знамени, которое символизирует победу в войне 1941-1945 годов.

В соответствии с ч.3. ст.21 Закона Украины «О прокуратуре», протест прокурора останавливает действие опротестованного акта и он подлежит обязательному рассмотрению соответствующим органом или должностным лицом в десятидневный срок после его поступления.