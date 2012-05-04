Львовские депутаты соберутся, чтобы снова запретить красные флаги

Об этом сегодня сообщил УНИАН председатель фракции ВО „Свобода” во Львовском городском совете Руслан Кошулинский.

Как отметил Р.Кошулинский, депутаты намерены инициировать вопрос об отклонении протеста прокурора Львова на постановление Львовского городского совета о запрещении использования Знамени, которое символизирует победу в войне 1941-1945 годов.

„Вопрос будет рассматриваться в формате отклонения протеста прокурора или нового постановления о запрещении использования символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории города”, - сказал Р.Кошулинский.

Он также выразил убеждение, что необходимое количество подписей для созыва внеочередной сессии Львовского городского совета будет собрано и она состоится 7 или 8 мая.

Во Львовском городском совете 90 депутатов, для созыва внеочередной сессии достаточно подписи 31 депутата.

Как сообщил УНИАН депутат Львовского областного совета Александр Старовойт, Комитет сопротивления диктатуре Львовской области на заседании 3 мая решил пригласить на президиум Львовского областного совета, который состоится 7 мая, представителей местной власти, чтобы решить вопрос о проведении мероприятий 9 мая во Львове.

Как отметил А.Старовойт, на президиум представители КСД пригласят руководителей областной милиции, прокуратуры и СБУ, Львовской ОГА, а также городского председателя Львова Андрея Садового, чтобы публично напомнить правоохранительным органам и местной власти, что 9 мая именно они не должны допустить в городе никаких провокаций.

„Кроме того, представители КСД обратятся к городскому председателю Львова с просьбой, чтобы он обратился в суд о запрещении проведения каких-либо массовых акций во Львове 9 мая, кроме возложения цветов к памятным местам”, - отметил А.Старовойт.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля депутаты Львовского городского совета на сессии приняли решение о запрещении использования символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории города. За такое решение проголосовали 74 депутата. В решении говорится о запрещении использования этой символики на зданиях государственных учреждений и коммунальных предприятий Львова, а также во время проведения массовых мероприятий.

3 мая прокурор Львова внес протест на постановление Львовского городского совета о запрещении использования Знамени, которое символизирует победу в войне 1941-1945 годов.

В соответствии к ч.3. ст.21 Закона Украины «О прокуратуре», протест прокурора останавливает действие опротестованного акта и он подлежит обязательному рассмотрению соответствующим органом или должностным лицом в десятидневный срок после его поступления.

Справка УНИАН. В июне 2011 года Конституционный Суд Украины признал неконституционным закон об использовании красного знамени Победы рядом с Государственным Флагом Украины.

Позже Президент Виктор Янукович выразил мнение, что КС не запрещал использовать красное знамя в День Победы.

"Решение Конституционного суда Украине было в пределах действующей Конституции, и это решение никак не запрещает каждому человеку, любой организации поднимать в день Победы тот флаг, который был поднят над Рейхстагом во время Второй мировой войны", - сказал он.