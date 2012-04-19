Столичная власть подписала соглашение о сотрудничестве с КНУ им. Тараса Шевченко

Согласно договору, столичная власть берет обязательство заказывать и внедрять в городское хозяйство инновационные научные разработки ученых университета; поддерживать креативные и социальные инициативы молодых научных работников и студентов университета; вовлекать их в международные конференции, симпозиумы и семинары; предоставлять возможность студентам проходить производственную и педагогическую практику в КГГА и на коммунальных предприятиях.

Также киевская власть будет привлекать талантливую студенческую молодежь к участию в городских, всеукраинских, международных конкурсах, фестивалях и соревнованиях.

«Я всегда получаю невероятное удовольствие от общения с молодыми и инициативными людьми. Ваш потенциал, ваши знания и навыки сегодня очень нужны Киеву. Мы делаем ставку на развитие, то есть на инициативы, научные разработки и прогрессивные идеи. Поэтому я приглашаю вас всех к активному сотрудничеству. Предлагайте, инициируйте, приобщайтесь к нашим городским программам», – сказал А.Попов, обращаясь к студентам университета.

В свою очередь, студенты согласились приобщаться к реализации городских программ, поддерживать инициативы КГГА и предлагать собственные.

Во время встречи с председателем КГГА студенты также имели возможность узнать о том, как будет развиваться Киев в ближайшие 10 лет, о перспективных профессиях и инновационных проектах, о культурном становлении и актуальных проблемах украинской столицы. Они поблагодарили А.Попова за поддержку и понимание молодежи.