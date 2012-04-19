Турчинов заявляет о второй волне политических репрессий в Украине

В Украине началась вторая волна политических репрессий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове заявил первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр Турчинов, комментируя запланированное на сегодня начало судебного процесса в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по делу о деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

«Сегодня началась вторая волна репрессий против политических оппонентов, сегодня начался новый судебный фарс», - сказал А.Турчинов.

Он отметил, что власти с помощью судов запретили всем организациям «Батькивщины» пикетировать заседания суда. По мнению А.Турчинова, власти пользуются зависимостью украинской судебной системы.

А.Турчинов подчеркнул, что защита Ю.Тимошенко будет настаивать на закрытии уголовного дела в отношении экс-премьера.

В свою очередь, защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко заявил, что дело в отношении Ю.Тимошенко по ЕЭСУ уже закрывалось судами. «Все, что инкриминируют Тимошенко, это устные указания», - сказал С.Власенко.