Под судом в Харькове неизвестные молодчики «взяли за грудки» депутатов
09:45, 19 апреля 2012Политика
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В Харькове неизвестные препятствуют сторонникам Тимошенко устанавливать палатки возле суда, который будет рассматривать дело о ЕЭСУ.
|Под суд в Харькове пришли сторонники и противники Тимошенко. Фото з Facebook Остапа Семерака
Неизвестные молодчики спортивного телосложения препятствуют сторонникам экс-премьер-министра Юлии Тимошенко устанавливать палатки возле Киевского районного суда Харькова, где сегодня в 10.00 должно начаться предварительное слушание дела о деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», как только сторонники Ю.Тимошенко пытаются установить палатки, сразу подбегают неизвестные и ломают конструкции.
Они также применили физическую силу к народным депутатам, которые пытаются вмешаться в ситуацию.
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