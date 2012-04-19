Под судом в Харькове неизвестные молодчики «взяли за грудки» депутатов

09:45, 19 апреля 2012
Политика
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В Харькове неизвестные препятствуют сторонникам Тимошенко устанавливать палатки возле суда, который будет рассматривать дело о ЕЭСУ.

Фото з Facebook Остапа Семерака

Неизвестные молодчики спортивного телосложения препятствуют сторонникам экс-премьер-министра Юлии Тимошенко устанавливать палатки возле Киевского районного суда Харькова, где сегодня в 10.00 должно начаться предварительное слушание дела о деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», как только сторонники Ю.Тимошенко пытаются установить палатки, сразу подбегают неизвестные и ломают конструкции.

Они также применили физическую силу к народным депутатам, которые пытаются вмешаться в ситуацию.

 

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