Под судом в Харькове неизвестные молодчики «взяли за грудки» депутатов

Неизвестные молодчики спортивного телосложения препятствуют сторонникам экс-премьер-министра Юлии Тимошенко устанавливать палатки возле Киевского районного суда Харькова, где сегодня в 10.00 должно начаться предварительное слушание дела о деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», как только сторонники Ю.Тимошенко пытаются установить палатки, сразу подбегают неизвестные и ломают конструкции.

Они также применили физическую силу к народным депутатам, которые пытаются вмешаться в ситуацию.