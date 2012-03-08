Москаль: Революция может начаться с того, что кому-то на ногу наступят

На робочих встречах Геннадий Москаль не слышал ни одного хорошего слова в адрес властей

Об этом он рассказал в интервью "Газете по-украински".

"Это звонок для нее. От власти ждут конкретных действий, улучшения жизни. А Партии регионов не с чем идти к людям. Недавно был на встрече в Винницкой области. Там один человек каждые 10 минут говорил, что надо брать автоматы и всех перестрелять. Народ говорит: "Мы их разорвем". Люди призывают к физическому насилию и уничтожению. И не шутят", - отметил политик.

По словам Москаля, пока украинцы в растерянности.

"Политическим гриппом в отношении конкретной партии люди не заболели. Они заболели неверием к правящей верхушке", - сказал он.

Революция может начаться с того, что кому-то в троллейбусе на ногу наступят, считает нардеп.

"А может быть, когда 20 человек из какого-то райцентра пойдут на Киев. Чтобы захватить власть, нужно сто тысяч человек. Окружить Администрацию президента, Кабмин, Верховную Раду. Милиция перейдет на сторону людей, а армии как таковой у нас нет. Гражданской войны не будет", - говорит Москаль.

По его мнению, пока люди не выходят на улицу, потому что нет лидера.

"Освободите Луценко, и через месяц в Киеве будут сто тысяч человек. И милиция, армия и СБУ перейдут на их сторону", - добавил Москаль.