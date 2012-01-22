Кличко: как никто другой знаю, что победы без борьбы не бывает

Лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО считает, что украинцы должны отстаивать демократические ценности, которые власть сегодня пытается уничтожить.

На этом он акцентировал, выступая 22 января перед участниками многотысячного митинга на Софиевской площади, сообщает пресс-служба партии.

«И Юрий ЛУЦЕНКО, и Юлия ТИМОШЕНКО должны принимать участие в следующих выборах в парламент. Как никто другой я знаю, что без борьбы победы не бывает. И только вместе мы сможем победить. Потому что мы верим в свои силы, верим в Украину», – подчеркнул лидер «УДАРа».

Политик отметил, что сегодня как никогда необходимо объединение оппозиционных сил. «Именно поэтому партия «УДАР» первой предложила Соглашение о сотрудничестве, в котором призвала других оппозиционеров сплотиться не вокруг деклараций, а вокруг прозрачных принципов и произвести четкие механизмы для совместной работы», - отметил В.КЛИЧКО.

По его словам, партия «УДАР» не присоединилась к Комитету сопротивления диктатуре, но понимает важность объединения оппозиции. Поэтому он с предостережениями подписал предложенное ему Соглашение об общих действиях объединенной оппозиции.

«Мы убеждены, что оппозиционным партиям сегодня нужно провести публичную дискуссию вокруг содержания этого документа. В частности, относительно нецелесообразности применения квотного принципа, относительно механизмов определения и выдвижения единого кандидата, открытых списков и тому подобное. В этом Соглашении следует заложить конкретные механизмы для последующей работы», – сказал В.КЛИЧКО, прибавив, что «УДАР» стремится, чтобы настоящий документ был «действительно содержательным, а не декларативным».

«Кандидатов от оппозиционных сил на следующих выборах в Верховную Раду должны определять не партийные вожди, а сами избиратели. Сегодня нужно, чтобы оппозиция была сильной и единой. И сами люди должны решать, кто будет их достойным представителем в будущем парламенте», – считает В.КЛИЧКО.