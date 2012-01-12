Яценюк обещает власти, что она ответит «и политически, и уголовно»

Новый парламент после выборов 2012 года вернет Украине газотранспортную систему (ГТС) в случае ее сдачи Москве нынешней украинской властью.

Об этом заявил лидер партии «Фронт змин» Арсений ЯЦЕНЮК в интервью «5 каналу».

«Нашим российским партнерам и украинской власти я уже четко заявил - мы придем к власти, и всему, что вы сделали, будет дана оценка. Украинская власть будет отвечать и политически, и уголовно», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом он добавил: «Что касается наших российских партнеров, мы готовы исключительно к взаимным равноценным и равнозначным партнерским отношениям. Если речь будет идти о том, что у нас отбирают национальный капитал и актив, новый парламент все вернет на место. Где взяли, туда и положите - на то же место».

Напомним, действующее законодательство Украины запрещает реорганизацию и приватизацию государственных предприятий трубопроводного транспорта.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2011 года глава "Газпрома" сообщил, что Украина оценила свою ГТС в 20 миллиардов долларов и запросила скидку на газ в 9 миллиардов долларов ежегодно в случае создания газотранспортного консорциума.

Парламент Украины 10 января 2012 года принял решение отложить рассмотрение законопроекта о реформировании нефтегазового комплекса, предусматривающего передачу газотранспортной системы страны в аренду, до завершения газовых переговоров с РФ.

Напомним, Украина уже почти полтора года добивается снижения цены на российский газ, называя действующие контракты кабальными. Киев и Москва в последнее время активизировали переговоры, следующий раунд назначен на середину января.

Россия в обмен на пересмотр цены добивается доступа к управлению украинской ГТС. Киев и Москва не исключают, что в результате переговоров может быть создан консорциум по управлению украинской ГТС, однако формат такого консорциума пока не определен.