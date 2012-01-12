Тюремщики заявляют, что Тимошенко выставила за порог двух докторов наук

Государственная пенитенциарная служба Украины заявляет, что экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО в очередной раз отказалась от медицинского осмотра.

Об этом говорится в обнародованном на сайте ведомства пресс-релизе.

«В соответствии с обращением руководства Качановской исправительной колонии (№ 54) для комиссионного осмотра Ю.ТИМОШЕНКО 11 января 2012 года прибыла комиссия Минздрава Украины, в состав которой вошли ведущие специалисты Главного управления здравоохранения Харьковской областной государственной администрации, в том числе два доктора медицинских наук», - сказано в пресс-релизе.

В службе отмечают, что от предложенного медицинского осмотра Ю.ТИМОШЕНКО отказалась.

«При этом она отметила, что не имеет претензий к медицинским работникам Государственной пенитенциарной службы Украины и Минздрава Украины», - указывается в документе.

Специалистами Минздрава Украины были даны рекомендации относительно продолжения лечения, назначенного Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10 января, первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ заявил, что 6 января Ю.ТИМОШЕНКО после приема якобы лекарств от ОРВИ потеряла сознание. По его словам, врачи более двух часов не могли вывести ее из критического состояния.

В то же время в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы заявили, что состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО удовлетворительное, и она находится под постоянным надзором медработников пенитенциарной службы и Министерства здравоохранения.

В ГПтСУ отметили, что 7 января было проведено медицинское обследование Ю.ТИМОШЕНКО.