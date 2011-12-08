БЮТ и НУНС требуют от Януковича изменить оценку выборов в России

Фракции "БЮТ-Батькивщина" и НУ-НС требуют от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, Министерства иностранных дел Украины и Верховной Рады присоединиться к оценке выборов в России, которую дали европейские структуры, и, таким образом, защитить права и свободы граждан России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера от имени двух фракций заявил представитель фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По словам В.КИРИЛЕНКО, оппозиция удивлена тем, что Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ поспешил дать оценку выборам в России и признал их честными и демократическими.

«Учитывая это, мы призываем Президента Украины, Министерство иностранных дел, Верховную Раду, все демократическое сообщество и всех небезразличных людей солидаризироваться с теми людьми, которые протестуют в России против фальсификации выборов, и дать соответствующую оценку, которая четко совпадает с оценкой независимых европейских наблюдателей», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он добавил, что данное заявление будет направлено во все официальные структуры, хотя особых надежд на адекватную реакцию у оппозиции нет.

Со своей стороны заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО отметил, что речь идет не только о солидарности украинской оппозиции с россиянами, речь также идет о том, что украинская оппозиция пытается не допустить подобной ситуации на следующих парламентских выборах в Украине. «Дело в том, что очень для многих руководителей Партии регионов партия «Единая Россия» служит образцом, на который они равняются. Очевидно, мечтают и о таком же ходе событий во время парламентских выборов в следующем году», - сказал вице-спикер.

В заявлении парламентской оппозиции о выборах в Государственную думу РФ говорится о том, что оппозиция призывает власть России прислушиваться к мнению демократического мира и осуждению репрессий. «Призываем немедленно освободить безосновательно задержанных граждан и обеспечить соблюдение их конституционных прав», - подчеркивается в заявлении украинской оппозиции.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз выразил обеспокоенность в связи с нарушениями на парламентских выборах, которые состоялись в России.

Также с критикой российской власти в связи с нарушениями на выборах выступила госсекретарь США Хиллари КЛИНТОН.

6 декабря в Москве прошла масштабная акция протеста против официальных итогов выборов в Госдуму России, в ходе которой полиция задержала около 600 ее участников.