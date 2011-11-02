Азаров про министров: один заигрался, другой всю энергию тратит на скандалы

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает неудовлетворительной работу ряда министров и губернаторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время расширенного заседания Кабинета министров Украины.

«Много тревожных сигналов поступает в Кабинет министров о ситуации в Министерстве обороны. Состояние дел в армии нисколько не улучшилось: жилье для военнослужащих не строится, оборонный заказ не выполняется, а министр всю энергию тратит на скандалы. То тендеры срывает, то наладить питание солдат не может, то поясняет и выясняет с начальником Генштаба кто главнее», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он высказал сожаление, что министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ не сделал выводы из той критики, которая в адрес министра звучала год назад на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Также глава правительства отметил, что много жалоб поступает на работу Министерства образования и науки, молодежи и спорта. «Министр (Дмитрий ТАБАЧНИК – УНИАН) не умеет и даже откровенно не желает наладить диалог с ректорами вузов и студенчеством. Зачастую показухой подменяют работу по обеспечению учебниками и школьными автобусами, по подготовке учебных заведений к зиме. Надо Дмитрий Владимирович ТАБАЧНИК прекратить такие игры и реально заниматься работой», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он отметил неудовлетворительную работу губернаторов Львовской, Запорожской и ряда других областей. «Ми с вами, уважаемые коллеги, со всеми терпеливо работали, но подошли уже к черте, где ваши амбиции и поиск оправданий вместо поиска способа изменить ситуацию вредят, прежде всего, людям. То возмущение, которое люди высказывают в отношении работы различных органов власти, это момент истины», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.