Экс-премьера, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко обвинили в плагиате.

Как сообщает "Сегодня",издание "Обозреватель" проанализировало статью "Containing Russia", написанную Тимошенко для журнала "Foreign Affairs" еще в апреле 2007 года.

"Шума было много, но никто не обратил внимания, что, скажем, рассуждения о перспективах "Газпрома" до боли напоминают газетную статью совсем другого автора - Аркадия Островского "Russia faces the chilling prospect of a winter short of gas", появившуюся за полгода до этого… в "Файненшл Таймз", - пишет издание.

Вот фрагмент статьи Тимошенко в "Foreign Affairs":

After more than ten years of delay, Gazprom has decided to develop a big field on the Yamal Peninsula - a barren and barely accessible region in the Arctic. But the earliest that gas from Yamal will reach the market is 2011.

А вот – идентичный кусок текста в статье Островского:

After more than 10 years of delays, Gazprom this month decided to develop a big field in the Yamal peninsula - a barren, harsh and barely accessible region in the Arctic. But the earliest this gas will reach the market is 2011.

Далее, как сообщает "Обозреватель", тексты статей Тимошенко и Островского также поразительно похожи, многие предложения повторяются слово в слово.

Впрочем, как утверждает идание, это не единственное заимствование. Рассуждения украинского экс-премьера о неустойчивости российского роста, опирающегося исключительно на высокие цены на нефть, удивительным образом совпадают с тезисами статьи “Russia’s Fragile Power” совсем другого автора, опубликованной в феврале того же года – на два месяца раньше, отмечает "Обозреватель".

Кроме того, Тимошенко для своей статьи позаимствовала статистику по демографической ситуации в России из журнала Economist.

Также в статье Тимошенко взяла информацию из трудов Генри Киссинджера, "забыв" указать первоисточник.

"Обозреватель" делает следующее заключение: "В общем-то рецепт плагиата от Немыри уже вырисовывается. "Тырить" лучше английские тексты. И хотя бы иногда менять предложения и отдельные слова местами чтобы запутать тех, кто исследует тексты с помощью обычных интернет-поисковиков".