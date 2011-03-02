На системе Яценюка кто-то заработал, а Литвину надо было что-то сказать?

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР Владимир МАКЕЕНКО убежден, что модернизированная система для голосования «Рада» не будет введена в действие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам, комментируя намерение председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА подписать распоряжение о введении в действие системы “Рада-3” на следующей пленарной неделе.

В.МАКЕЕНКО сказал: «Владимир Михайлович - опытный политик, и поскольку был поднят вопрос, ему нужно что-то говорить».

«Был у нас еще председатель ВР Арсений Петрович (ЯЦЕНЮК – УНИАН), который также за бюджетные средства смонтировал систему. На этом кто-то неплохо заработал, но она не действовала», сказал он.

По словам председателя профильного комитета ВР, введение в действие модернизированной системы для голосования «Рада» нецелесообразно, поскольку норма Конституции и Регламента ВР по поводу того, что каждый народный депутат голосует лично за себя, «была записана в то время, когда стопроцентно Верховная Рада была мажоритарная). Он отметил, что и тогда в сессионном зале собирались в обычные дни не более 30-40% народных депутатов.

В.МАКЕЕНКО отметил необходимость изменить действующее законодательство, и «мы над этим уже работаем».

Он не исключил, что может быть изменена норма по поводу голосования, в соответствии с которой будет предусматриваться, что для положительного решения необходимо будет меньше 226 голосов депутатов.

На вопрос УНИАН, означают ли его слова, что даже в случае подписания В.ЛИТВИНЫМ распоряжения о введении модернизированной системы «Рада», при которой каждый будет голосовать только за себя, оно не будет выполняться, и система не будет введена в действие, В.МАКЕЕНКО ответил: «Я не Ванга, но я имею некоторый политический опыт».

«Я думаю, что ничего не изменится, потому что та ситуация, которая есть в Верховной Раде, она выгодна всем», - добавил он.

При этом он напомнил, что в свое время Юлия ТИМОШЕНКО была избрана на должность премьер-министра Украины 226 голосами.

В.МАКЕЕНКО отметил, что распоряжение председателя ВР «распространяется исключительно на Секретариат ВР, а не на народных депутатов, не на фракции».

«Это будет распоряжение для Секретариата, оно от него (от В.ЛИТВИНА – УНИАН) дойдет до Секретариата и там останется, а в жизни будет все по-другому», - добавил он.

При этом В.МАКЕЕНКО отметил, что если бы у В.ЛИТВИНА была фракция, где было бы 226 народных депутатов, «то можно было бы говорить по-другому».

Он считает, что такое решение должно вводиться разве что постановлением парламента.

В свою очередь, народный депутат, бывший председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК, комментируя слова В.МАКЕЕНКО, сказал: "В соответствии с Регламентом, система "Рада" как монтировалась, так и вводилась в эксплуатацию распоряжением председателя Верховной Рады, поэтому советую господину МАКЕЕНКО изучать "материальную часть".