Королевская: чрезмерное вмешательство государства мешает бизнесу

Тенденция усиления роли правительств крайне опасна для стран, имеющих высокий уровень коррупции в экономической сфере. В связи с этим ужесточение государственного контроля не должно приводить к новому витку зарегулированности рынка. Об этом глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявила в Давосе (Швейцария), где проходит ежегодный Международный экономический форум.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, по ее словам, несмотря на то, что мировая экономика выходит из кризиса, 2011 год остается годом повышенных рисков, исходящих от ряда негативных тенденций глобального рынка.

Она отметила, что одной из ключевых тем Международного экономического форума в Давосе стало обсуждение изменений роли и функций национальных правительств, вызванных мировым экономическим кризисом. «Произошло усиление регуляторных функций национальных правительств в сфере финансов и экономики. На каком-то этапе это была вынужденная мера. Но увеличение вмешательства государства в экономику в большинстве случаев стало главным препятствием на пути развития бизнеса. Речь идет о государственных мерах в ответ на дефицит бюджета, чрезмерном регулировании, неустойчивости валютных курсов, нестабильной ситуации на рынках капитала и протекционизме», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В этом году в Давосе преобладала точка зрения, что государство выполнило свою роль во время кризиса, и теперь ему нужно удерживать себя от излишнего вмешательства в экономику. «Тенденция усиления роли правительств крайне опасна для стран, имеющих высокий уровень коррупции в экономической сфере. В связи с этим ужесточение государственного контроля не должно приводить к новому витку зарегулированности рынка. Как сказал один из докладчиков, государства должно быть «ни много, ни мало». Его должно быть в экономике ровно столько, чтобы осуществлять поступательное развитие. Это - одна из приоритетных задач по управлению страной, которая стоит перед украинской властью в 2011 году», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.