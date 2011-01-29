Тимошенко - следователям: займитесь лучше Азаровым и Клюевым

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко считает недопустимым отсутствие реагирования правоохранительных органов на результаты журналистских расследований о злоупотреблениях представителей действующего правительства и региональной властной вертикали.

"Они сейчас пытаются весь центр тяжести перенести на такие искусственные, ничего под собой не имеющие уголовные дела и закрыть ситуацию, которая происходит сегодня в Украине", - сказала Юлия Тимошенко в эфире Первого национального телеканала.

В частности, лидер партии "Батьківщина" отметила, что речь идет о перечислении со Стабилизационного фонда 150 миллионов гривень на счет компании сына Николая Азарова для построения ледовых покрытий, 320 миллионов гривень - на компании первого вице-премьер-министра Андрея Клюева и главы Донецкой областной государственной администрации Анатолия Близнюка, а также 3,7 миллиардов долларов компании "РосУкрЭнерго".

Юлия Тимошенко заявила, что нынешняя власть создала много прецедентов, которые должны стать предметом публичного расследования Генеральной прокуратурой по признаку коррупционных деяний.

"Чем должна сегодня Генеральная прокуратура заниматься? Она должна заниматься реальными коррупционными делами, а не вот этим фарсом, который вы устроили", - сказала Юлия Тимошенко, комментируя демонстрацию в студии следователями Генпрокуратуры автомобилей "Опель Комбо", приобретенных в рамках правительственной программы "Сельская медицина" как транспортных средств для расширения доступа медицинских услуг.

Экс-премьер подчеркнула, что автомобили "Опель Комбо" не относятся к транспортным средствам, которые квалифицируются как "скорая помощь". "Один реанимобиль стоит 200 тысяч евро", - отметила она, напомнив, что стоимость одного автомобиля из партии, закупленной ее правительством, составляла 12,5 тысяч евро.

"Прекратите фальсифицировать дело, прекратите работать PR-агентами действующей власти, потому что ваше место - не здесь в студии, а ваше место - на посту следователя, и надо возбуждать дела против настоящей коррупции", - призвала Юлия Тимошенко.