Азаров: если бы правительство не отвечало, это развязало бы нам руки

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не интересуется ходом расследования уголовного дела против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом он заявил в программе «Большая политика» в эфире телеканала «Интер».

«Может быть, я удивлю, но я не интересуюсь ходом судебного процесса, меня это не интересует, потому что у меня много других проблем», - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время, говоря о выводах КРУ относительно деятельности правительства Ю.ТИМОШЕНКО, Н.АЗАРОВ отметил, что после прихода к власти нынешнего правительства в зернохранилищах не было найдено того количества зерно, которое там должно быть по документам.

«За это кто-то должен ответить? Когда меня спросил (о преследовании Ю.ТИМОШЕНКО - УНИАН) господин ФЮЛЕ (комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства. - УНИАН), я сказал, что, в принципе, было бы очень хорошо, если бы сегодняшнее правительство ни за что не отвечало, это развязало бы нам руки. Вы за это выступаете? Он говорит: нет, мы ни в коем случае за это не выступаем», - заявил премьер-министр.

«Я считаю, что каждый должен ответить за свои действия», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.