Яценюк призывает Верховную Раду не торговать страной и совестью

Лидер политической партии "Фронт перемен" Арсений ЯЦЕНЮК призывает общественность и политиков осудит действия Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА относительно подписания соглашения с Россией о продлении сроков пребывания российского Черноморского флота на территории Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении А.ЯЦЕНЮКА к украинцам по поводу договоренностей, подписанных Президентами Украины и Российской Федерации в Харькове 21 апреля.

"Призываю Виктора ЯНУКОВИЧА еще раз оценить стратегические последствия подписанных договоренностей. Господин Президент, не подавайте это позорное соглашение на ратификацию в парламент!", - отмечается в обращении.

А.ЯЦЕНЮК также призвал депутатов Верховной Рады объединиться и не позволить реализовать подписанное соглашение. "Перед общей угрозой должны подняться над партийными пристрастиями. Ведь единственный интерес, имеющий значение, - это национальный интерес, и он не измеряется арендной платой или ценой за газ. Не торгуйте страной и совестью!", - подчеркнул лидер "Фронта перемен".

А.ЯЦЕНЮК также предложил политическим партиям, которые не представлены в парламенте, срочно созвать внеочередные съезды и осудить антигосударственные шаги руководства Украины.

"Обращаюсь к депутатам местных советов. Вынесите вопрос договоренностей относительно Черноморского флота на рассмотрение областных и городских советов, выразите позицию своих общин. Обращаюсь к интеллигенции, совести украинской нации. Не молчите! Каждое ваше слово сегодня имеет исторический вес. Обращаюсь к молодым украинцам. То, что происходит сейчас, касается каждого, ведь это – наша страна. Не оставайтесь в стороне. Чтобы высказаться, используйте все легальные средства: делайте электронные рассылки, создавайте группы в социальных сетях, организуйте сбор подписей. Не позвольте власти, которая представляет прошлое, решить за вас ваше будущее", - призвал также А.ЯЦЕНЮК.

Лидер "Фронта перемен" убежден, что договоренности относительно продления срока пребывания в Украине Черноморского флота Российской Федерации выходят за пределы политики или экономики. "Перед украинским народом встает вопрос: или мы сами руководим в своей стране, или превращаемся в провинцию. Стало очевидно: Виктор ЯНУКОВИЧ не воспользовался шансом стать Президентом всей Украины. Вместо того, чтоб отложить вопросы, которые разделяют Украину, объединить нацию для преодоления общих вызовов, Президент пошел самым легким путем - сдать в долгосрочную аренду участок территории Украины, а вместе с ней - часть суверенитета", - считает он.

По его мнению, из-за таких действий В.ЯНУКОВИЧА раскол украинского общества будет углубляться. "К многочисленным разделам добавилась новая линия - линия борьбы за Украину. Сегодня решается, будет Украина действительно самостоятельным государством или просто территорией с гербом, флагом, границей, но без голоса в мировом сообществе", - убежден А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение о продлении на 25 лет срока пребывания Черноморского флота России в Севастополе. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цені на российский газ на 30%, но не более, чем на 100 дол. за тысячу кубометров.