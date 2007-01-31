Отставка Тарасюка: убытки и дивиденды

Согласие Бориса ТАРАСЮКА на отставку с должности министра иностранных дел вызвано рядом внешних и внутренних политических факторов.

Такое мнение политологи выразили в эксперт-опросе Центра исследований политических ценностей.

По мнению президента Центра социальных исследований «София» Андрея ЕРМОЛАЕВА, общеполитическая причина заключается в том, что независимо от текущей конъюнктуры и дискуссии о том, кому принадлежит право освобождать министра иностранных дел, есть серьезные вызовы, связанные с внешнеполитической деятельностью. “Нас ожидает заседание «Украина-Евросоюз», будет несколько важных визитов в Германию – и Президент, и премьер, и председатель Верховной Рады планируют посетить эту страну. Все это предполагает активную работу МИД, его легальность и легитимность. Потому нужно было искать какую-то формулу, откладывать уже нельзя было”, - сказал он.

А.ЕРМОЛАЕВ также считает, что сегодня Б.ТАРАСЮК начал уже действительно создавать проблемы для самого Президента как лидер партии “Народный Рух Украины”. “Народный Рух Украины пытается занять собственную позицию, даже играть свою игру. Можно вспомнить попытки объединиться с Украинской народной партией КОСТЕНКО, а также информацию о том, что Народных рух желает занять более жесткую оппозиционную позицию и даже возможно сотрудничать с БЮТ и в парламенте и за его пределами. Учитывая, что Народный Рух - часть фракции блока «Наша Украина», то, конечно, это проблема для блока и его имиджа. Существуют определенные угрозы политического шантажа со стороны партии в отношении Президента и блока в целом. В этом смысле позиция министра выглядела чрезвычайно конфликтной для самого Президента. Если в начале он поддерживал ТАРАСЮКА как представителя своей команды, то на сегодня он должен определяться с ним как с самостоятельным политическим игроком”, - объяснил политолог.

А.ЕРМОЛАЕВ также считает, что новый министр иностранных дел будет избран из окружения В.ЮЩЕНКО. “Скорее всего, что это будет один из заместителей Секретариата. Кстати, не обязательно ЧАЛЫЙ”, - добавил он.

„Добровольная отставка Б.Тарасюка – это оптимальный на сегодня вариант решения кризиса вокруг МИД. Отсутствие легитимного главы внешнеполитического ведомства в сущности парализовало основную деятельность Украины на внешних фронтах. Если сначала давление на ТАРАСЮКА осуществляли Антикризисная коалиция и Кремль, то в последнее время необходимость такой «добровольной» отставки подсказывали западные дипломаты”, - сказал председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ.

При этом он считает отставку Б.ТАРАСЮКА одним из элементов более широких договоренностей между президентской и правительственной сторонами вокруг закона о Кабмине. “Проблема, что каждый из туров переговоров происходит с ухудшением исходных позиций Президента. Так что теперь сомнительно, что за отставку ТАРАСЮКА президентская сторона сможет получить большие дивиденды. Что касается самого ТАРАСЮКА, то у него открываются неплохие политические перспективы. Он в известной мере стал для правого лагеря символом «европейского выбора», а, следовательно, при надлежащей работе, мог бы претендовать на то, чтобы возглавить долгожданную «правицу»”, - предположил О.ДОНИЙ.

Директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир МАЛИНКОВИЧ уверен, что отставка Б.ТАРАСЮКА должна была произойти еще 2 месяца назад. “Дальше продолжать это шоу не имело никакого смысла. Это понял Президент, на которого, вероятно, нажали не только внутри страны, но и за рубежом, потому что сотрудничать с внешнеполитическим ведомством Украины, которое практически никем не руководится, неудобно для всех наших партнеров. Нужно навести порядок и избрать какую-то внешнеполитическую линию. У нас полгода никакой внешнеполитической линии не было. Министр иностранных дел и Президент тянули в одну сторону, а правительственная коалиция - в другую. Пора выработать линию, которая будет приемлемой для всех, в том числе и для наших партнеров”, - отметил он.

По мнению политического аналитика Института Евроатлантического сотрудничества Владимира ГОРБАЧА, Б.ТАРАСЮК подал в отставку, а не согласился на отставку. “Он сам принял решение. А принял он такое решение, потому что очень долгое время был заложником политического конфликта между не просто двумя политическими силами, а между двумя институтами власти – между Кабинетом Министров, к которому он отнесён, и Секретариатом Президента, которому собственно был подчинён. Как «своему среди чужих», Б.ТАРАСЮКУ в последнее время в этой ситуации было очень некомфортно работать и эффективно исполнять свои обязанности было невозможно”, - сказал аналитик.

По словам В.ГОРБАЧА, еще одним серьезным аргументом для Б.ТАРАСЮКА было то, что через это противостояние страдает все внешнеполитическое ведомство. “Мы знаем, что у Б.ТАРАСЮКА до 30 января был оформлен официальный отпуск. Это значит, что была надежда, что ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧ объяснятся между собой и примут общее решение о продолжении исполнения обязанностей или о другой кандидатуре. Этого не случилось, и Б.ТАРАСЮК принял свое собственно, самостоятельное решение”, - уверен он.

“Я всегда говорил, что ТАРАСЮК увлекается больше политическими, чем дипломатическими и профессиональными проблемами. В этом смысле он не справился ни с западным направлением, ни с восточным. Он не может выглядеть так, будто он работает в партии «Свобода» или человек, демонстрирующий ненависть к той или иной страны. Он дипломат. Поэтому, наряду с дипломатическими ошибками, которые он наделал, у него еще была странная манера утверждать себя в ходе конфликта. Нужно было давно идти и заниматься партийной работой, или, по крайней мере, заниматься большой международной деятельностью. Это тоже было полезно и для того же Президента. Хорошо, что все закончилось, и он нашел в себе силы уйти в отставку. Хотя, конечно, конец получился очень скомканный – ему нужно было уйти раньше. Нельзя так демонстративно цепляться за власть и прикрываться большими национальными интересами”, - считает руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО.

При этом, он уверен, что политики на примере Б.ТАРАСЮКА должны научиться оставлять политику. “Это касается как “оранжевых”, так и Партии регионов. Придет время и “регионалы” тоже вынуждены будут уйти из власти. Будет плохо, когда министров коалиционного большинства также в три шеи будут выталкивать из Кабмина. Это плохая практика и ТАРАСЮК показал такой пример”, - прибавил В.НЕБОЖЕНКО.

По мнению директора Института глобальных стратегий Вадима КАРАСЁВА, затягивание скандала вокруг Б.ТАРАСЮКА могло повлечь разложение дипломатической машины и неэффективность деятельности МИД. “К тому же в канун межминистерской встречи в рамках комиссии «ЕС-Украина» очевидно и Брюссель подавал Киеву сигналы о необходимости иметь уже на этой встрече более легитимного министра иностранных дел или и.о министра, но с полномочиями от Кабинета Министров. Ну как может проводить консультации, вести бюрократическую рутинную работу министр, не имеющий контакта с правительством, с другими министерствами и который фактически был вычеркнут из правительственной политики”, - подчеркнул он.

В.КАРАСЕВ также не исключил, что согласие Б.ТАРАСЮКА на отставку вызвано также новым предложением, связанным с дипломатической работой. “Возможно, во главе дипломатической миссии не в Украине, а за рубежом, где дипломатические способности ТАРАСЮКА принесут Украине политическую пользу. А не так, чтобы политическая принципиальность ТАРАСЮКА обращалась дипломатическим фиаско всего министерства, правительственной политики и политики государства”, - предположил политолог.