Политологи увидели «опасную интригу» в избирательной кампании

Биллборды и наклейки с надписью «Не верим», появившиеся в крупнейших городах Украины, работают во вред кандидатам на пост Президента Украины. Об этом в комментариях УНИАН заявили ведущие украинские политические эксперты.

Новая политическая кампания началась сразу в нескольких городах, в частности в Киеве, Одессе и Львове, в виде биллбордов, наклеек и трафаретных надписей на стенах. Политологи выразили свое мнение по поводу того, кто начал подобную кампанию, против кого она направлена и на какой результат рассчитывают ее заказчики.

Как заметил президент Центра социальных исследований “София” Андрей ЕРМОЛАЕВ, «сам слоган «Не верим» связан с пропагандистской идеей смены старых элит и прихода новых. Вопрос «веры-неверия» – это вопрос общего кризиса имиджа политических сил, который последние несколько лет является олицетворением как власти, так и ее оппонентов. Поэтому, обобщение бренда «не верим» – спекуляция на общих общественных настроениях». При этом эксперт не исключил, что акция – заказ тех политических сил, которые «хотят использовать президентские выборы для самоутверждения, а затем будут позиционироваться на следующих парламентских выборах, как новая политическая сила”.

Директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО считает, что «нужно дождаться, кто будет стоять за этой акцией. Сейчас существует недоверие ко многим политикам, это очевидно. Эта инициатива может быть направлена на то, чтобы больше людей голосовали против всех или вообще не шли на выборы. Но кому лично сейчас это выгодно – не скажу. Нужно подождать, пока появится продолжение».

Председатель Киевского центра политических исследований и технологий Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ допускает, что эту политическую акцию организовали «те люди, которые выдумали кандидата «Протывсих». Происходит реализация средств, которые были выделены под его проект”. По его мнению, “это может быть выгодно маргиналам, которые надеются, что смогут снизить явку на выборы”. Однако М.ПОГРЕБИНСКИЙ убежден, что “это точно не выгодно основным кандидатам на выборах, а также другим участникам этого процесса, например, БОГОСЛОВСКОЙ. Если следующим шагом будет предложение не принимать участия в выборах, это будет ожидаемым».

Как подчеркнул руководитель Центра политического анализа "Пента" Владимир ФЕСЕНКО, “когда совершают какое-то политическое действие, даже теракт, то обычно заявляют о том, кто это делает. Если это делается анонимно – на это не стоит обращать внимания. Это непорядочно. Одно можно сказать уверенно: если кто-то имеет на это деньги - это политическая акция».

Социальный психолог Олег ПОКАЛЬЧУК говорит, что «эта акция, очевидно, рассчитана на два хода. Скоро должен появиться кто-то, кто это делает. Скорее всего, эта инициатива направлена против тех политиков, которые находятся у власти. Или это отмывание денег через технологию, которая не действует, но радует личные амбиции кандидата, или – часть какого-то нового проекта. Пока рано говорить – нужно подождать следующего хода кампании».

Политолог Сергей ТАРАН считает, что кампания «Не верим» может быть одной из самых распространенных в Украине предвыборных технологий, направленных на снижение явки избирателей. «Это может быть заказ кандидатов в определенных регионах, где их конкуренты имеют шансы получить большинство голосов. С другой стороны, в Украине имеет место разочарование относительно многих политиков. Но вряд ли «не верим» - инициатива новых политиков. Очевидно, что это инициатива конкурентов основных кандидатов», - сказал эксперт.

Председатель Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ также говорит, что «вряд ли какой-то кандидат тратил бы свои деньги на подобную кампанию. Если бы это были предвыборные штабы, речь шла бы о достижении кандидатов. Они бы не писали «не верим», а писали бы - «верьте мне».

По мнению В.КАРАСЁВА, “это работа против украинского политикума. Но здесь не говорят, кто и против кого выступает. Это опасная интрига. Она выгодна тому, кто хочет дискредитировать украинский политический класс».