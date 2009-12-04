Замгенпрокурора купил дом в Баден-Бадене, потому что болит нога

Заместитель генерального прокурора Украины Александр ШИНАЛЬСКИЙ подтвердил, что действительно купил жилье в Баден-Бадене (Германия).

Об этом сообщает газета «Сегодня» (№269 от 4 декабря 2009 г.), ссылаясь на разговор с самим А.ШИНАЛЬСКИМ.

«Он подтвердил, что действительно купил жилье в Баден-Бадене — за деньги, собранные им и супругой-юристом легально, что, дескать, отражено в его декларации. Покупка обусловлена давней травмой ноги, которую приходилось лечить на этом курорте ежегодно. Семья посчитала, что свое жилье обойдется дешевле», - в частности пишет газета.

А.ШИНАЛЬСКИЙ также заявил изданию, что оригинал договора купли-продажи недвижимости на днях исчез из стола в его рабочем кабинете, после чего и был опубликован в «Украинской правде». По словам А.ШИНАЛЬСКОГО, кабинет специально не охраняется, уходя, он его просто закрывает ключом. «Думаю, там кто-то побывал», - считает заместитель генпрокурора. Обо всех этих событиях, по словам А.ШИНАЛЬСКОГО, он написал в рапорте на имя и. о. генпрокурора Сергея ВИНОКУРОВА, поскольку генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО в командировке.

Газета пишет, что А.ШИНАЛЬСКИЙ «весь скандал связал с происками своего же коллеги - другого замгенпрокурора Рената КУЗЬМИНА. Дескать, Ренат Равильевич вот-вот потеряет место в Высшем совете юстиции («Ассоциация прокуроров» выдвигает на него А.ШИНАЛЬСКОГО), вот и сводит счеты. А.ШИНАЛЬСКИЙ уверен, что Р.КУЗЬМИН под него копает - даже прислал, как член ВСЮ, запрос относительно деятельности «Ассоциации».

Сам же Р.КУЗЬМИН заявил «Сегодня», что обо всей этой истории узнал лишь от журналистов, никакого отношения к ней не имеет и под А.ШИНАЛЬСКОГО «не копает».

Как сообщалось, 2 декабря с. г. интернет-издание «Украинская правда» разместила статью народных депутатов от БЮТ, членов парламентского комитета по вопросам правосудия Андрея ПОРТНОВА, Святослава ОЛЕЙНИКА, Валерия ПИСАРЕНКО и Владимира ПИЛИПЕНКО о деятельности общественной организации «Украинская ассоциация прокуроров», президентом которой является А.ШИНАЛЬСКИЙ. Якобы эта организация обращается к руководителям местных властей с просьбами выделить ей земельные участки или помещения, а к бизнес-структурам - за благотворительной денежной помощью. Например, попросила землю у мэра Алушты, а у «Украинской автомобильной корпорации» - 50 тыс. грн. «на осуществление уставных задач», среди которых - укрепление правопорядка и соблюдение верховенства права. При этом авторы статьи предоставили фотокопии соответствующих документов. Кроме того, УП опубликовала фотокопию договора купли недвижимости в Баден-Бадене самим А.ШИНАЛЬСКИМ (депутаты утверждают, что стоимость покупки - за 550 тыс. евро).

В свою очередь, А.ШИНАЛЬСКИЙ заявил газете «Сегодня», что просьбы к властям от имени «Ассоциации» преследовали только уставные цели.

Сегодня, 4 декабря, В.ПИСАРЕНКО обратился с депутатским запросом к председателю СБУ, председателю Государственного комитета финансового мониторинга Украины, генеральному прокурору Украины по поводу проверки информации в СМИ о фактах «коррупции и злоупотреблений руководством Генпрокуратуры».

В запросе, в частности, речь идет о приобретением одним из заместителей генерального прокурора недвижимости за рубежом, в том числе в Баден-Бадене стоимостью 550 тыс. евро.