Американские юристы в Днепропетровске расскажут «всю правду о суде над Лазаренко»

Сегодня в 12.00 в Днепропетровске состоится пресс-конференция «Вся правда о суде над Лазаренко».

Приговор по делу украинского экс-премьера прокомментируют американские юристы.

На днях опубликованы официальные документы, поставившие точку в деле «Народ США против Павла Лазаренко». Русский перевод текста приговора, а также стенограмму судебного заседания в Днепропетровск привезли Джин БЕРД и Брюс МАРКС – представители адвокатского бюро «Marks, Sokolov & Burd».

В ходе пресс-конференции вы узнаете:

почему дело Лазаренко тянулось так долго;

почему приговор, вынесенный Лазаренко, окончательный и обжалованию не подлежит;

по скольким пунктам Лазаренко был признан виновным;

почему судья не засчитал в отбытый срок время, проведенное Лазаренко в иммиграционной тюрьме и под домашним арестом;

сколько Лазаренко еще осталось сидеть и каковы его шансы на досрочное освобождение;

может ли Лазаренко из тюрьмы управлять своим бизнесом в Украине;

есть ли у Лазаренко шанс после отбытия наказания получить вид на жительство в США;

что будет, если иммиграционная служба США примет решение о депортации Лазаренко, а тот оспорит это решение в суде.

Достоверная информация о громком судебном процессе позволит развеять многочисленные слухи и домыслы, которыми уже много лет окружено дело П.Лазаренко.