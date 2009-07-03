Зленко не понимает, почему Россия назначает послом бизнесмена по природе

Экс-министр иностранных дел Украины Анатолий ЗЛЕНКО (2000-2003 гг.) считает, что назначение Михаила ЗУРАБОВА послом России в Украине является политическим, а не дипломатическим решением российских властей.

Такое мнение А.ЗЛЕНКО высказал в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Назначение Михаила ЗУРАБОВА в Украину – почти свершившийся факт, который уже никто не опровергает. Но мне, как дипломату, достаточно сложно комментировать такое политическое назначение. Я бы предпочел, чтобы такую должность в такой стране, как Украина, занял дипломат, а не, можно сказать, бизнесмен по своей природе. В этом плане я могу не согласиться (с такой кандидатурой), но с другой стороны – это выбор Российской Федерации», - сказал А.ЗЛЕНКО.

В то же время экс-министр считает преждевременным прогнозировать потенциал М.ЗУРАБОВА на дипломатической службе. «Это политическое назначение и в него, конечно, вкладывается какой-то определенный смысл – или развивать более активно торгово-экономические отношения, или налаживать бизнес-связи с соответствующими структурами. Возможно, ставятся какие-то другие цели перед этим человеком. Но кто бы ни стал послом – ЗУРАБОВ, ИВАНОВ, ПЕТРОВ или СИДОРОВ – для нас очень важно, чтобы этот человек был лоялен к Украине, чтобы он отвечал за свои поступки и действия, способствовал развитию стратегического партнерства между Россией и Украиной, чтобы он способен нормализовать украинско-российские отношения», - пояснил он.

По мнению А.ЗЛЕНКО, в настоящее время Украина и Россия должны активизировать торгово-экономические отношения, а также рассмотреть возможность пересмотра принципов поставок природного газа в Украину.

«Мне хотелось бы, чтобы в этой связи он (ЗУРАБОВ), как свежий человек, посмотрел, проинвентаризировал украинско-российские отношения, сделав особый акцент на проблеме поставки энергоносителей, возможно, предложение новой формулы, которая удовлетворила обе стороны на взаимоприемлемой основе. Конечно, есть и другие вопросы, которые сегодня сдерживают нормальное развитие отношений, прежде всего – антидемпинговые меры, изъятия различных видов продукции из торговли… Таких вопросов накопилось много – то молочные, то конфетные войны начинаются», - добавил экс-глава внешнеполитического ведомства Украины.

«Мы, конечно, будем приветствовать назначение нового посла Российской Федерации, но вместе с тем, мы будем также внимательно присматриваться к этому человеку. Ведь уже на первых порах можно определить, с чем человек едет в нашу страну, с какой миссией, какие задачи перед ним поставлены. Мы открыты для диалога, готовы к сотрудничеству. И хотелось бы, чтобы это сотрудничество развивалось на взаимоприемлемой основе и главным образом – на равноправной основе», - подчеркнул А.ЗЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ 26 июня проинформировал, что в МИД поступил запрос на получение агремана относительно нового посла России в Украине М.ЗУРАБОВА.