Климкин: именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинцы, работающие в Польше, спасают конкурентоспособность польской экономики.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в Twitter.

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"Беженцы - это категория международного права. Им нужно помогать. За 2 года такой статус в Польше получили 88 украинцев. При этом почти 300 тыс. получили разрешение на работу, а более 2 млн - визы, потратив несколько млрд евро (польская статистика)", - сообщил Климкин.

"Мне, как математику, такое соотношение кажется очень симпатичным для польской экономики. Даже не учитывая то, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши", - заявил глава МИД.

Как сообщал УНИАН, 2 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна помогла снизить напряженность на восточных границах Европейского Союза, приняв десятки тысяч беженцев с востока Украины и также более миллиона украинских трудовых мигрантов.

Говоря о проблеме мигрантов в Европе, премьер Польши подтвердил, что позиция правительства страны в этом вопросе остается неизменной. Польша выступает против системы обязательного квотирования мигрантов из стран Северной Африки и Ближнего Востока, но помогает и будет оказывать финансовую и другую помощь жертвам конфликтов в странах их пребывания и лагерях для беженцев.

Сегодня, 4 января, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко призвала Польшу не приравнивать к беженцам украинских трудовых мигрантов, которые усиливают экономику этой страны.

Вместе с тем, по данным украинского посольства в Польше, за 10 месяцев 2017 года компетентные органы государства предоставили статус беженца 56 гражданам Украины.