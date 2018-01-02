Польша заявила о готовности принимать беженцев из Украины, но не из мусульманских стран

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова принимать беженцев из Украины, но не из мусульманских стран. Он подчеркнул, что сформулированная еще до выборов позиция правящей партии остается неизменной, и Польша не будет принимать «мигрантов с Ближнего востока и Северной Африки», передает Польское радио.

Читайте такжеВ 2017 году количество мигрантов, пытающихся добраться в Европу через Средиземное море, уменьшилось вдвое - ООН «На восточных рубежах Европейского союза мы необычайно сильно участвуем в снижении напряжения, приняли уже несколько десятков, а может, несколько сотен тысяч беженцев из Украины. Минимум несколько десятков тысяч из них прибыли из регионов, объятых войной», - сказал Матеуш Моравецкий.

Как сообщал УНИАН, несколько лет назад в Европе начался миграционный кризис,в результате которого странам ЕС пришлось принять около 2,5 млн беженцев. Брюссель ввел для европейских государств квоту по приему мигрантов, однако не все государства - в частности, Польша, Словакия, Венгрия - согласились ее исполнять. В ответ глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пригрозил этим странам санкциями.