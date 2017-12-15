ГПУ обжаловала решение Печерского суда об отказе избрать Саакашвили меру пресечения

Генеральная прокуратура Украины обжаловала решение Печерского районного суда города Киева об отказе избрать лидеру партии "Движение новых сил" Михеилу Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщается на сайте Апелляционный суд Киева.

Регистрация апелляции на постановление суда первой инстанции, которую подал прокурор Генпрокуратуры Александр Говорущак, состоялась сегодня, 15 декабря.

Дата рассмотрения апелляции не сообщается.

Апелляцию будет рассматривать коллегия суда с участием Олега Присяжнюка, Дениса Масенко и Игоря Паленика.

Читайте также"Носится по площадям": Путин оценил действия Саакашвили в Украине

Как сообщал УНИАН, Саакашвили был задержан 8 декабря в Киеве.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч. 2 ст. 28 ), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействие членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили обвинения отвергает.

11 декабря Печерский суд Киева оставил без удовлетворения ходатайство прокурора, который просил избрать Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Постановление может быть обжаловано в апелляционном суде в течение 5 дней со дня принятия.