Суд отказал прокуратуре в аресте Саакашвили (фото, видео)

Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявила судья на заседании.

Судья отметила, что суд принял решение "ходатайство прокурора в уголовном производстве ... о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемого Саакашвили оставить без удовлетворения".

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Постановление может быть обжаловано в Апелляционном суде в течение 5 дней со дня провозглашения. Провозглашение полного текста постановления назначено на 9 часов утра 14 декабря.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Печерском райсуде Киева Саакашвили, задержанному правоохранителями 8 декабря, выбирали меру пресечения. В зале суда один из прокуроров заявил, что спецслужбы РФ могут попробовать ликвидировать экс-президента Грузии. Прокуроры просили для Саакашвили 2 месяца круглосуточного домашнего ареста.

Как известно, Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействовал членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования. Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.