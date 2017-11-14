Руководство ФПУ причастно к организации террористических группировок на Закарпатье и распродает имущество Федерации за бесценок - Кива

Глава Социалистической партии Украины Илья Кива требует провести финансовый аудит деятельности руководства Федерации профсоюзов Украины поскольку, по имеющейся у него информации, один из её руководителей причастен к организации деятельности террористических группировок в Закарпатской области, а также занимается незаконной продажей имущества Федерации. Об этом политик написал на своей странице в Фейсбук.

"Пора показать народу, как Саенко выводит деньги ФПУ через свои фирмы типа Росичи, Шипшина и Свитлыця. И мы будем требовать полного расследования его деятельности правоохранительными органами. Мы требуем провести финансовый аудит деятельности руководства Федерации профсоюзов Украины. Вы удивитесь, когда увидите незаконные продажи санаториев и пансионатов за копейки. Я знаю, кто стоит за этим чиновником, но меня это не остановит. Саенко не спасёт ни одна дружественная ему ОПГ! А у меня есть достоверная информация, что он имеет отношение к организации террористических группировок на Закарпатье", - заявил Илья Кива.

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Также, глава Соцпартии добавил, что уже подготовил соответствующие обращения в правоохранительные органы.

"Все эти факты мы собираем и передаём в СБУ, в Прокуратуру и в Национальную полицию. Для меня Саенко - это предатель Родины!...Одна из моих задач сегодня - это показать обществу и правоохранительным органам схемы по которым продолжают грабить нашу страну такие как Саенко.", - написал он.

Политик заявил, что также требует проверить, с какой целью заместитель председателя главы ФПУ постоянно ездит на территорию РФ. "До сих пор с наших зарплат идут отчисления в эти профсоюзы. А теперь вопрос: кто всем этим руководит? Во главе структуры до сих пор стоят люди, которые были назначены еще во времена Пшонки и Януковича. Вы посмотрите, куда ездит замглавы Федерации Владимир Саенко, на котором «висят» три незакрытых уголовных дела. И действительно, куда сегодня можно летать из Киева через Минск? Поэтому я и обратился с заявлением в Нацполицию с просьбой разъяснить, на каком основании дела против Саенко не расследуются? Почему данное лицо беспрепятственно имеет возможность мотаться в Москву с отчетами к Пшонке? Что общего у этого деятеля с ФСБ и как долго он на них работает", - заявил Илья Кива.