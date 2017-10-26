В УКРОПе назвали покушение на Мосийчука свидетельством беззащитности оппозиционных политиков

Покушение на жизнь народного депутата из «Радикальной партии» Игоря Мосийчука свидетельствует не только о слабости правоохранительной системы и спецслужб, но и о беззащитности политиков, прежде всего оппозиционных. Такое мнение высказал председатель политсовета УКРОПа, народный депутат Тарас Батенко.

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«Дела расследуются «для галочки» – как с дерзким убийством нашего побратима Михаила Бинусова, возглавлявшего Черкасский УКРОП. Прошел почти месяц, но в ответ на запросы о состоянии расследования мы получаем лишь отписки и отговорки», – написал политик на своей страничке в социальной сети Facebook.

В связи с этим Тарас Батенко советует действующей власти не удивляться росту протестных настроений в стране: «Если ни один гражданин не чувствует себя защищенным, то не поможет перерезание красных ленточек и мантра «у нас все хорошо».

Также нардеп задается вопросом: если власть кивает в сторону Кремля, то почему не применяет контрмеры? В то же время Тарас Батенко обращает внимание на отсутствие результатов расследования убийств журналиста Павла Шеремета, бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, покушения на снайпера Амину Окуеву и ее супруга, добровольца Адама Осмаева.

«Почему у нас до сих пор не разорваны дипломатические отношения со страной, с которой мы воюем уже четвертый год? Вместо этого наблюдается рост объемов торговли. Если власть не способна защищать своих сограждан, то нужна ли такая власть?» – подчеркивает укроповец.

Как известно, вечером 25 октября во Соломенском районе Киева произошел взрыв. В результате инцидента погибло двое людей. Кроме того, два человека, в том числе народный депутат Игорь Мосийчук, получили ранения различной степени тяжести и сейчас пребывают в больнице.

Напомним, в ночь на 28 сентября в Черкассах расстреляли главу областной организации УКРОП Михаила Бинусова. УКРОП связывает это дерзкое преступление с бескомпромиссной позицией Михаила Марковича и намерением побороть коррупцию в горсовете Черкасс.