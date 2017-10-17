Железный забор вокруг Мариинского и артиллерия: в Киеве подготовились к встрече Порошенко с мальтийским коллегой (фото, видео)

В Киеве по всему периметру Мариинского парка поставили металлические решетки. Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал пользователь Максим Руденко.

Кроме того, у заборов также стоят патрули. Из видео можно заметить, что также стоят металлоискатели, военные автомобили и техника.

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«Из всех выходов и входов поставлены автомобили полиции, Нацгвардии», - говорит пользователь Максим Руденко на видео, добавив, что вблизи парка есть даже артиллерия.

Напомним, что сегодня в Киеве началась встреча президентов Украины и Мальты Петра Порошенко и Мари-Луиз Колейро Преки. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы украинского государства, официальная церемония встречи состоялась на крыльце перед зданием Администрации президента Украины.

После встречи в формате «с глазу на глаз» состоятся украинско-мальтийские переговоры в расширенном формате. Главы двух государств также проведут брифинг для представителей СМИ по итогам переговоров.

Кроме того, Порошенко и Прека примут участие в украинско-мальтийском бизнес-форуме, который состоится в Торгово-промышленной палате Украины. Президент Мальты находится в Украине с государственным визитом по приглашению Порошенко.

16-17 мая состоялся первый в истории двусторонних отношений государственный визит президента Порошенко на Мальту.