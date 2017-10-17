"Фронтовики" заявили о поддержке рассмотрения вопроса отмены депутатской неприкосновенности на этой неделе

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак во время Согласительного совета, отметив, что Венецианская комиссия раскритиковала оба законопроекта на эту тему, которые зарегистрированы в парламенте.

"Венецианская комиссия раскритиковала оба законопроекта. "Народный фронт" неоднократно подчеркивал, что надо создать рабочую группу и разработать новый законопроект, который урегулирует систему антикоррупционного судопроизводства", - сказал он.

Максим Бурбак также подчеркнул, что "Народный фронт" поддерживает отмену депутатской неприкосновенности "и доказал это, проголосовав за соответствующие изменения к Конституции в первом чтении".

"Напомню, что наша фракция в полном составе поддержала изменения к Конституции в первом чтении относительно занятия неприкосновенности с народных депутатов и судей. "Народный фронт" также поддерживал представление Генпрокуратуры о снятии неприкосновенности с депутатов этого созыва", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Так, как этот парламент и генпрокурора отменяли неприкосновенность, такого еще не было в истории Украины. Напомню, что впервые была снята неприкосновенность с депутатов провластной коалиции", - сказал Максим Бурбак.

"Мы поддерживаем решение главы парламента, чтобы профильный комитет рассмотрел на этой неделе внесенный Президентом законопроект о снятии депутатской неприкосновенности) и выносили в зал для рассмотрения", - подчеркнул руководитель фракции.

Кроме того, Максим Бурбак подчеркнул, что фракция "Народный фронт" поддерживает проведение выборов в Верховную Раду по открытым спискам.

"Народный фронт" за открытые списки. Хочу напомнить всем фракциям, которые активно агитировали за законопроект относительно избирательного законодательства на местных выборах и как прошли выборы в 2015 году. По этому закону во многих населенных пунктах много округов не получило ни одного депутата. Например, в Черновцах, на том округе, где я проживаю, нет депутата, потому что такой непутевый законопроект", - подчеркнул руководитель фракции.

Он подчеркнул, что в парламенте зарегистрировано целых 7 законопроектов на эту тему, но нужен один качественный закон.

"Надо, чтобы качественно были наработаны изменения к избирательному законодательству. Мы знаем, что сейчас существует 7 законопроектов, один из них – председателя парламента", - сказал Бурбак.

Он также подчеркнул, что очередные выборы в парламент состоятся в 2019 году.

"Хочу всем напомнить, что очередные выборы в Верховную Раду Украины состоятся в 2019 году. Как бы всем политиканам не хотелось сделать все, чтобы были внеочередные выборы, – перестаньте заниматься политиканством, лучше работайте в комитетах и сессионном зале. Сначала реформы, потом избирательное законодательство – потом дойдем до выборов", - подчеркнул Максим Бурбак.