В ЕС озвучили позицию по "выборам" в оккупированном Севастополе

Европейский Союз не признает ни «губернаторских выборов» в оккупированном Россией Севастополе, ни избранного «губернатора».

Это следует из комментария пресс-секретаря Европейской службы внешнего действия Майи Косьянчич собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в связи с запланированными на 10 сентября в Севастополе соответствующими «выборами».

«Европейский Союз остаётся преданным своей политике непризнания, в которую входят ограничительные меры. Европейский Союз не признает проведения Российской Федерацией на Крымском полуострове выборов, а также избранных местных или национальных представителей», - заявила она.

Косьянчич подчеркнула, что ЕС по-прежнему твердо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины.

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«Европейский Союз вновь заявляет, что не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя», - констатировала пресс-секретарь.

Так называемые выборы на должность «губернатора Севастополя» пройдут в воскресенье, 10 сентября, на них зарегистрировались пять кандидатов, еще пятерым в регистрации было отказано.

Год тому назад 18 сентября в Крыму прошли так называемые выборы в Государственную Думу РФ, которые не были признаны международным сообществом. Шесть избранных в Думу «депутатов» в ноябре того же года ЕС занес в санкционные списки с применением замораживания активов и запрета на въезд.

На такие же действия Брюсселя рассчитывает Киев и сейчас. Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил заместитель представителя Украины при Евросоюзе Александр Ирхин.

«Если такие выборы, мы ожидаем (от ЕС) четких сигналов поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины с одной стороны, а с другой, и мы уже предложили это нашим коллегам в ЕС и прорабатываем с соответствующими подразделениями, предложили включить участников так называемых выборов в соответствующие санкционные списки» - сказал украинский дипломат. При этом он отметил, что «в списки должен быть включен не только тот, кто победил, но и все, кто участвовал, поскольку своими действиями они также подрывают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины».

Только вчера, 6 сентября, ЕС на уровне послов принял решение, которым будут продлены еще на полгода санкции, примененные к лицам и компаниям, действия которых подрывают территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС 14 сентября.