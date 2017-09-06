Киев ожидает от ЕС введения санкций против всех участников "выборов губернатора Севастополя"

Киев ожидает, что Европейский Союз внесет в санкционный список участников выборов так называемого «губернатора» незаконно аннексированного Россией Севастополя.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил заместитель представителя Украины при Евросоюзе Александр Ирхин. Как известно, так называемые «выборы» на должность «губернатора Севастополя» пройдут в воскресенье, 10 сентября, на них зарегистрировались пять кандидатов, еще пятерым в регистрации было отказано.

Ирхин напомнил, что ЕС последовательно проводит политику непризнания незаконной аннексии РФ Крыма. «В прошлом году в Крыму также состоялись так называемые «выборы» в Государственную думу РФ, и, как вам известно, через несколько месяцев ЕС включил так называемых «избранных депутатов от Крыма» в свой санкционный список. Здесь мы также не ожидаем никаких революционных событий. Поэтому, если такие выборы состоятся, мы ожидаем крепких сигналов поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины, с одной стороны, а с другой, и мы уже предложили это нашим коллегам в ЕС и прорабатываем с соответствующими подразделениями, - предлагаем включить участников так называемых «выборов» в соответствующие санкционные списки», - сказал украинский дипломат.

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При этом он отметил, что «в списки должен быть включен не только победитель, но и все, кто участвовал, поскольку своими действиями они также подрывают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины». «Решение кого включать - это суверенное решение ЕС, но мы ожидаем, что институты ЕС прислушаются к предложению украинской стороны», - добавил Ирхин.

Комментируя по просьбе агентства случаи, когда в Европейском парламенте проводятся мероприятия, имеющие откровенно антиукраинский характер, Ирхин заметил, что они - редкость. «Большинство, ведущие политические силы ЕП поддерживают Украину, ее территориальную целостность, суверенитет и независимость, поддерживают проведение реформ и оказывают всяческое содействие. Без ЕП не было бы возможным подписание и ратификация Соглашения об ассоциации, предоставление Украине безвизового режима. Именно эта политика является главной как в ЕС, так и в Европарламенте. В то же время ЕП по своей сути является площадкой, где каждая политическая сила может выражать свои мнения. Но те маргинальные мероприятия, которые иногда происходят, на самом деле не имеют никакого значения - они не влияют ни на общую позицию ЕП, ни на его решения, эта организация остается сторонником европейской интеграции нашего государства», - убежден Ирхин.

В этой связи он выразил уверенность, что предстоящее заседание Комитета ассоциации Украина-ЕС, которое состоится в конце сентября в Украине, даст возможность депутатам Европарламента и Верховной Рады Украины обсудить весь комплекс вопросов дальнейшего сотрудничества. «Мы разделяем это сотрудничество на два трека. Самое важное - это имплементационная часть, то есть выполнение Соглашения об ассоциации, проведение комплексных реформ. В то же время, второй трек - политически-стратегический - определяет средне- и долгосрочные цели, которые мы сможем поставить перед собой в отношениях с ЕС. А это уже упомянутые президентом во время саммита (Украина-ЕС) инициативы об ассоциации с Шенгенской зоной, участие в формировании Энергетического союза ЕС, участие в цифровом рынке, присоединение к Таможенному союзу ЕС, уменьшение роуминга. Над этими двумя треками мы работаем здесь, в Брюсселе, и я надеюсь, что парламентарии смогут обсудить как технические имплементационные, так и политически-стратегические вопросы», - отметил Ирхин.

Как сообщал УНИАН, в марте 2014 г. ЕС ввел санкции против 150 человек и 37 компаний из-за действий, которые наносят ущерб или создают угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Мероприятия включают в себя замораживание активов и запрет на въезд.

Каждый раз до истечения срока действия санкций ЕС принимал решение продлить их еще на полгода. Последний раз такое решение было принято 13 марта этого года. Срок действия существующих санкций истекает 15 сентября.

Сегодня, 6 сентября, Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (COREPER) принял решение, которым продлил на шесть месяцев действие санкций. Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.

В перечне, который был утвержден в прошлый раз, санкции были применены против 153 человек и 40 компаний. Сейчас некоторые СМИ сообщили о том, что в список может быть добавлена компания «Крымские морские порты».