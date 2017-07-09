Тиллерсон призвал Украину не останавливаться в реформировании правосудия и борьбы с коррупцией

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон призвал Украину не останавливаться в реформировании системы правосудия и борьбы с коррупцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

"Мы также обсудили важность проведения реформ, связанных с борьбой с коррупцией, потому что это также является важным элементом для привлечения прямых иностранных инвестиций и для большей бизнес деятельности", - сказал госсекретарь США.

Он убежден, что это создаст больше рабочих мест для украинских граждан и будет способствовать экономическому росту.

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Также он отметил, что к этому относится "важная работа по реформированию системы правосудия, обязательство Украины по избранию судей Верховного суда самого высокого уровня неподкупности и профессионализма, и по созданию антикоррупционного суда".

"Это первые необходимые шаги в реформировании системы правосудия", - заявил Тиллерсон и отметил, что на данный момент в этих направлениях прогресс отсутствует.

"И вы выразили обязательство добиваться реального прогресса в создании (антикоррупционного) суда и назначении судей высшей компетенции", - сказал госсекретарь.

"Мы знаем, что существуют вызовы в продвижении этих реформ, но они являются критическими для успеха Украины в будущем и создания реальных условий для Украины, чтобы оставаться жизнеспособной экономикой", - заявил Тиллерсон.