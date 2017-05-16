"Киевстар" начал подготовку к блокированию санкционных российских сайтов

Крупнейший украинский оператор мобильной связи компания «Киевстар» проводит подготовительные работы для выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны, закрепленного указом президента, о блокировке санкционных российских сайтов. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба оператора.

«В настоящее время мы изучаем текст указа и исследуем технические возможности для его реализации. Мы будем действовать согласно законодательству», - сообщила пресс-служба.

При этом оператор не уточнил, когда намерен начать работы по блокировке российских ресурсов.

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Как сообщал УНИАН, оператор «Укртелеком» уже начал работы по блокировке российских санкционных сайтов. Согласно предварительной оценке специалистов компании, продолжительность работ составит от нескольких дней до недели.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о продлении на год санкций против России, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта «1С». Доступ к российским социальным сетям будет ограничен в связи с блокировкой всех ресурсов сервиса Mail.Ru Group. Под действие санкций подпадают сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

Соответствующий указ вступит в силу не позднее 1 июня.

По оценкам главы Интернет ассоциации Украины Александра Федиенко, операторы не смогут быстро заблокировать указанные ресурсы, поскольку это сложная процедура, требующая больших финансовых затрат.