В Украине заблокируют доступ к Яндексу, ВКонтакте и Одноклассникам - указ Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндексу. Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.

Указ Порошенка from from

В частности, в указе отмечается, что доступ будет заблокирован на три года. Провайдеры также должны будут заблокировать доступ к сервисам Mail.ru. Стоит отметить, что в частности будет заблокирован и доступ к сайту "Кинопоиск".

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Блокированы также будут сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

Экономические санкции (блокирование активов, запрет на транзакции и вещание) также введены против крупнейших российских телекомпаний: «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН-ТВ.

Как сообщал УНИАН, согласно данным «Интернет Ассоциации Украины», домены Vkontakte, Yandex, Odnoklassniki и Mail.ru являются одними из наиболее посещаемых в Украине. Так, среднее значение дневной доли аудитории в марте текущего года у Vkontakte составило 52%, Yandex - 41%, Odnoklassniki - 33%, и Mail.ru - 31%. Доля людей среди целевой аудитории, которые посещали ресурс по крайней мере один раз за месяц, у Vkontakte составила 71%, Yandex - 64%, Odnoklassniki – 51%, Mail.ru – 64%.

Порошенко ввел в действие решение СНБО о продлении на год санкций против России. Согласно указу №133/2017, который был подписан 15 мая, санкции продлеваются на год против 1 тыс. 228 физических и 468 юридических лиц.