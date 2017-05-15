В ВР зарегистрировали проект постановления о лишении Артеменко депутатских полномочий

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрея Артеменко (№6445).

Текст проекта постановления размещен на сайте парламента.

Его авторами являются члены Комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины.

Проектом постановления предлагается досрочно прекратить полномочия народного депутата Украины Андрея Артеменко, избранного в общегосударственном многомандатном избирательном округе (Радикальная партия) в связи с прекращением гражданства Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 мая, Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины предложил парламенту досрочно прекратить полномочия народного депутата Артеменко.

Согласно регламенту, после решения комитета Верховная Рада может рассматривать этот вопрос даже на завтрашнем заседании.

Напомним, 11 мая Высший админсуд открыл производство по иску Артеменко, в котором депутат оспаривает указ президента о лишении его украинского гражданства.

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30 апреля лидер Радикальной партии Олег Ляшко в Facebook заявил, что президент прекратил гражданство Украины Артеменко в связи с тем, что тот имеет гражданство другой страны – Канады, а это запрещено украинским законодательством.

Ранее Радикальная партия исключила Артеменко из фракции. Это произошло после того, как стало известно, что тот передал план нормализации отношений между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки. Среди прочего, план включает идею проведения всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины.

Вместе с тем Артеменко уверяет, что так называемый «План примирения Украины с Россией» был инициативой Радикальной партии.