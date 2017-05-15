Комитет Рады предлагает лишить мандата нардепа-"арендодателя" Крыма Артеменко

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины предлагает парламенту досрочно прекратить полномочия народного депутата Андрея Артеменко.

Об этом УНИАН сообщил первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник.

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Согласно регламенту, после решения комитета Верховная Рада может рассматривать этот вопрос даже на завтрашнем заседании.

Как передает корреспондент УНИАН, ранее во время Согласительного совета председатель ВР Андрей Парубий отметил, что вопрос лишения мандата внефракционного народного депутата Андрея Артеменко появится в сессионном зале сразу после решения Регламентного комитета.

"По Артеменко - будет решение Регламентного комитета, и кадровый вопрос сразу появится в зале на рассмотрении", - сказал Парубий.

Как сообщал УНИАН, 11 мая Высший админсуд открыл производство по иску Артеменко, в котором депутат оспаривает указ президента о лишении его украинского гражданства.

30 апреля лидер Радикальной партии Олег Ляшко в Facebook написал, что президент прекратил гражданство Украины Артеменко в связи с тем, что тот имеет гражданство другой страны – Канады, что запрещено украинским законодательством.

Ранее Радикальная партия исключила Артеменко из фракции. Это произошло после того, как стало известно, что тот передал план нормализации отношений между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки. Среди прочего, план включает идею проведения всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины.

Вместе с тем Артеменко заявил, что так называемый «План примирения Украины с Россией» был инициативой Радикальной партии.