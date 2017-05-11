Нардеп-"арендодатель Крыма" Артеменко оспорил в суде прекращение украинского гражданства

Народный депутат Андрей Артеменко обжаловал в Высшем административном суде указ президента о лишении его украинского гражданства.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила главный специалист пресс-службы Высшего административного суда Галина Гаевская.

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По ее словам, такой иск действительно поступил в Высший административный суд. Ответчиком по нему является президент Украины. Третьим лицом выступает Государственная миграционная служба и Комиссия при президенте по вопросам гражданства.

“Исковое заявление поступило 5 мая, но в связи с выходными оно было передано судье 10 мая. В течение трех дней должен решиться вопрос об открытии производства по этому исковому заявлению”, - отметила Гаевская.

Как сообщал УНИАН, 5 мая Государственная миграционная служба Украины сообщила, что материалы в отношении Артеменко, предоставленные Генеральной прокуратурой через Министерство внутренних дел, были проработаны ГМС и направлены Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, которая в установленном порядке рассмотрела их на заседании 25 апреля.

30 апреля лидер Радикальной партии Олег Ляшко в Facebook написал, что президент прекратил гражданство Украины народного депутата Артеменко в связи с тем, что тот имеет гражданство другой страны – Канады, что запрещено украинским законодательством.

В тот же день член Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко", член комитета по правам человека Валерий Пацкан сообщил, что комиссия на своем заседании на прошлой неделе не рассматривал вопрос прекращения гражданства Артеменко.

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Ранее Радикальная партия исключила Артеменко из фракции. Это произошло после того, как стало известно, что тот передал план нормализации отношений между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки. Среди прочего, план содержит идею проведения всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины.

27 февраля 2017 года Артеменко заявил, что так называемый «План примирения Украины с Россией» был инициативой Радикальной партии.

21 апреля Генпрокуратура обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой инициировать через Государственную миграционную службу процедуру лишения гражданства Украины Артеменко, ссылаясь на наличие у него паспорта гражданина Канады.