Послы G7 считают законопроект о запрете расследований закрытых дел риском для борьбы с коррупцией

Послы стран «Большой семерки» обеспокоены рисками для антикоррупционной деятельности в Украине, которые содержатся в законопроекте «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и оснований закрытия уголовного производства» (№ 6220).

Об этом написал в Тwitter посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа.

"Послы G7 обеспокоены содержанием законопроекта № 6220 и риском для борьбы с коррупцией", – написал он.

Дипломат добавил, что по мнению послов, перед принятием законопроекта важно провести консультации.

Как сообщал УНИАН, ранее в Национальном антикоррупционном бюро Украины призвали парламентариев не поддерживать законопроект. Как отметили в ведомстве, принятие соответствующего законопроекта «может заблокировать расследование правоохранительных органов», в том числе НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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«При условии принятия парламентом и вступления в силу упомянутого закона НАБУ будет вынуждено прекратить расследование всех эпизодов преступной деятельности, в отношении которых существуют или будут вынесены в будущем постановления следователей любого из пока недореформированных правоохранительных органов о закрытии производств», - подчеркнули в НАБУ.

Верховная Рада 13 апреля приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и оснований закрытия уголовного производства» (№6220).

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, дополнив его пунктами, которые предусматривают автоматическое закрытие уголовных производств в случае существования неотмененного постановления следователя, прокурора об их закрытии. Также законопроект предусматривает, что в ЕРДР не вносятся сведения об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения по которому принято решение о закрытии уголовного производства или существует приговор суда, вступивший в законную силу.