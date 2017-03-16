Насиров освобожден из СИЗО после внесения залога: электронный браслет на него уже надели

Как сообщил журналистам Насиров на выходе из СИЗО, электронный браслет, который он должен носить находясь под домашним арестом, на него уже надели сотрудники полиции. Также Насиров выразил благодарность своей семье за то что она нашла эту "бешеную сумму".

«Я с этим не очень согласен, ибо лучше быть без вины привлеченным к ответственности...я бы лучше находился здесь и доказывал бы свою невиновность», - сказал Насиров.

При этом он заверил, что, находясь за решеткой, ему удастся лучше подготовиться к защите в суде, чтобы доказать свою невиновность.

Как сообщал УНИАН, 16 марта в САП заявили, что жена отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова внесла за него залог в размере 100 млн гривен.

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Напомним, 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 30 апреля с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

13 марта Апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Насирову. Также суд отказался увеличить размер залога до 2 млрд грн.