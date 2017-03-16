Депутаты Хмельницкого городского и областного советов осудили разгон участников блокады ОРДЛО

По требованию общественных активистов 15 марта состоялась внеочередная сессия Хмельницкого городского совета. Единственный вопрос повестки дня – рассмотрение обращения к Президенту, Верховной Раде и Кабинету Министров относительно мирного урегулирования общественно-политической ситуации, которая сложилась в Украине. После непродолжительного обсуждения 39 депутатов, присутствовавших на заседании, поддержали это решение единогласно.

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«Мы, депутаты Хмельницкого городского совета, осуждаем факт силового разгона участников блокады торговли с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей и призываем Президента, Верховную Раду и Кабинет Министров приложить все усилия для мирного урегулирования общественно-политической ситуации в Украине», – говорится в тексте обращения. Среди требований, которые выдвинули депутаты городского совета к руководству государства, – отставка заместителя главы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, министра внутренних дел Арсена Авакова, принятие закона «О временно оккупированной территории Украины», запрет торговли товарами российского производства в Украине, лишение банков Российской Федерации лицензии и права работать на территории нашего государства, признание АТО войной, которую ведет против Украины агрессор – Российская Федерация. Также депутаты настаивают на необходимости взятия под контроль стратегических объектов Украины, которые находятся в руках российского капитала, и национализации стратегических предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность страны и находятся под контролем российского бизнеса. Кроме того, в обращении подчеркивается недопустимость силового противостояния внутри страны и необходимости принятия закона о запрете торговли с временно оккупированными территориями.

Решение Хмельницкого горсовета приняли за основу депутаты областного совета, которые в этот же день собрались на внеочередную сессию по требованию общественности. Из 84 депутатов на внеочередное пленарное заседание пришло только 46. Несмотря на то что под стенами облсовета жители области вместе с представителями УКРОПа требовали поддержать блокаду ОРДЛО и осудить силовой разгон участников, решение принимали около трех часов. В конце концов его поддержали единогласно.

«Хмельницкая областная и городская рады продемонстрировали свою позицию, в которой главную роль сыграла не партийная принадлежность, а здравый смысл. Наконец и Хмельницкая область поддержала граждан в их стремлении прекратить торговлю с оккупантом, – прокомментировал председатель Хмельницкой областной организации «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Дмитрий Йовдий. – Все больше политсил начинают понимать важность принятия тех решений, которые нужны обществу, а не вышестоящему руководству».