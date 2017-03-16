Сыроед: Расследование должно установить, кто завел в здание парламента полицейских

Вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид дала объяснения Комитету ВР по вопросам регламента относительно правомерности закрытия ею накануне заседания парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила в комментарии журналистам.

“Я могу сказать Регламентному комитету, что они опоздали, потому что я обратилась в Регламентный комитет сразу, как только закрыла заседание”, - сказала депутат.

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Как пояснила Сыроид, в случае, если она закрывает заседание ВР, понимая, что в стенах парламента “нарушается закон, совершаются преступления”, согласно регламенту, она обязана обратиться в Регламентный комитет с пояснениями. “И такие объяснения уже направлены в Регламентный комитет”, - сказала Сыроид.

Также вице-спикер считает, что расследование, которое инициировал председатель ВР Андрей Парубий, должно установить, кто завел в здание парламента полицейских. “То, что я наблюдала со своего рабочего места, - это были депутаты “Народного фронта” и депутаты от “Блока Петра Порошенко”. Они, фактически, сопровождали работников и служащих Национальной полиции к трибуне”, - сказала Сыроид.

Она сообщила, что уже обратилась по поводу вчерашнего инцидента в Генеральную прокуратуру Украины и Службу безопасности Украины. “Вчера подписала эти письма. Надеюсь на их быструю реакцию. И надеюсь, что это расследование будет проведено вовремя”, - отметила Сыроид.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Сыроид закрыла заседание парламента после того, как в сессионный зал ВР депутаты завели полицейских, с участием которых накануне вечером в Донецкой области произошел инцидент с народным депутатом Владимиром Парасюком и другими участниками торговой блокады ОРДЛО.

Кроме того, первый заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук заявил, что за закрытие Сыроид заседания ВР народные депутаты от коалиции будут инициировать его отставку с должности вице-спикера парламента. Сама Сыроид заявила, что не видит оснований для своей отставки с должности, поскольку считает, что действовала в рамках Регламента.

Сегодня Парубий сообщил, что дал поручение провести расследование вчерашнего инцидента в парламенте.