В Украину с визитом прибыл президент Красного Креста Петер Маурер

«Прибыл в Украину с визитом. На протяжении около трех лет люди на Востоке живут на грани войны, и военные действия снова на подъеме», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в январе во время встречи в швейцарском Давосе президент Украины Петр Порошенко призвал президента МККК содействовать освобождению украинских заложников на Донбассе, в Крыму и в тюрьмах России.

Тогда же они договорились о визите Маурера в Украину в ближайшее время.

Arrived in #Ukraine for a visit. For nearly three years, people in the east have lived in the shadow of war, & hostilities again on the rise pic.twitter.com/Zh9SHTj7MR