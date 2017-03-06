В Украину с визитом прибыл президент Красного Креста Петер Маурер

12:46, 06 марта 2017
Политика
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В Украину с визитом прибыл президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер.

Петер Маурер / REUTERS

Об этом сообщается в его микроблоге в Twitter.

«Прибыл в Украину с визитом. На протяжении около трех лет люди на Востоке живут на грани войны, и военные действия снова на подъеме», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, в январе во время встречи в швейцарском Давосе президент Украины Петр Порошенко призвал президента МККК содействовать освобождению украинских заложников на Донбассе, в Крыму и в тюрьмах России.

Тогда же они договорились о визите Маурера в Украину в ближайшее время.

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Теги: #Порошенко#президент#Красный крест