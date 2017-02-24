Суд арестовал машину главы ЦИК Охендовского и 100 гривень

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат Охендовского Олег Бабич.

Как утверждает адвокат, суд удовлетворил ходатайство НАБУ только частично.

Суд ограничился арестом автомобиля 2008 года выпуска, единого банковского счета Охендовского, остаток на котором составляет около 100 гривень, а также 22 акций, приобретенных Охендовским в середине 90-х.

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"Даже такое решение суда является незаконным. Уже в понедельник на это решение будет подана апелляция", – сообщил адвокат.

Как сообщал УНИАН, прокуратура объявила Охендовскому подозрение в получении взяток в особо крупных размерах, а именно денежных средств из "черной кассы" Партии регионов.

По данным НАБУ, общая сумма взяток, которые получил подозреваемый, превышает 160 тыс. долларов. Председатель ЦИК уверяет, что докажет свою невиновность и не покинет Украину.

9 февраля Апелляционный суд Киева отказался отменить меру пресечения Охендовскому в виде личного обязательства. Таким образом, мера действовала до 13 февраля. Также апелляционный суд отказался отстранить Охендовского от должности председателя ЦИК.

После обнародования этих решений Охендовский заявил, что дело в отношении него «развалится», а он намерен добиться наказания тех, «кто сфальсифицировал». Холодницкий же сообщил, что 13 февраля истек двухмесячный срок проведения досудебного расследования дела в отношении председателя ЦИК и срок расследования продлен еще на два месяца.