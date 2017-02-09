"Этот Бобик давно сдох": Охендовский уверен, что уголовное дело против него развалится
Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Михаил Охендовский убежден, что уголовное дело в отношении него сфальсифицировано Национальным антикоррупционным бюро.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Апелляционном суде Киева.
По его словам, «дело против него развалится», а он намерен добиться наказания тех, «кто его сфальсифицировал».
«Этот Бобик сдох. Он сдох давно. И сегодня он был окончательно похоронен. Все, что было в уведомлении о подозрении, которое мне вручили еще в декабре прошлого года детективы НАБУ, является их предположениями, догадками и домыслами. Этого дела для меня больше не существует. Если дело против меня не закроют, то это станет свидетельством того, что НАБУ находится в полной политической зависимости», - сказал Охендовский.
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«Я планирую сосредоточиться на привлечении к ответственности тех должностных лиц НАБУ, по преступным указаниям которых меня незаконно привлекли к уголовной ответственности. ГПУ уже возбудила производство по статье 372 Уголовного кодекса - привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности», - отметил председатель ЦИК.
Вместе с тем он отказался называть тех лиц, которые незаконно возбудили в отношении него уголовное производство, и не сообщил, что их к этому побудило.
«Это все должно установить следствие. Уже есть достаточно оснований увидеть признаки сговора относительно фабрикации этого дела. И я думаю, что следствие ГПУ будет иметь все возможности, чтобы установить должностных лиц, которые, будучи участниками этого сговора, сделали возможным привлечение к ответственности заведомо невиновного лица. Детали своего обращения (в Генпрокуратуру — УНИАН) я в настоящее время раскрывать не буду», - добавил Охендовский.
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Как сообщал УНИАН, прокуратура объявила Охендовскому подозрение в получении взяток в особо крупных размерах, а именно денежных средств из "черной кассы" Партии регионов.
По данным НАБУ, общая сумма взяток, которые получил подозреваемый, превышает 160 тыс. долларов.
Председатель ЦИК заверяет, что докажет свою невиновность и не будет бежать из Украины.
САП просила суд отстранить председателя ЦИК от должности на два месяца в связи с расследованием уголовного производства в отношении него.
21 декабря 2016 года судья Соломенского райсуда Киева Виталий Украинец не удовлетворил это ходатайство прокуроров САП. Прокуратура обжаловала данное решение.
Сегодня, 9 февраля, Апелляционный суд Киева отказался снимать с Охендовского меру пресечения в виде личного обязательства. Таким образом, она будет действовать до 13 февраля.