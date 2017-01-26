"Эффект дела Иванова": в прошлом году больше всего жалоб в ЕСПЧ подали на Украину

Соответствующие данные обнародовал в четверг в Страсбурге в Европейском суде по правам человека президент суда Гвидо Раймонди (Guido Raimondi), передает собственный корреспондент УНИАН.

Читайте такжеНесовершенство украинской судебной системы: В Минюсте объяснили большое количество дел против Украины в ЕСПЧ

На Украину было подано больше всего жалоб – 18 тыс. 150, что составляет 22,8% от общего количества.

"Значительная часть дел относительно Украины (63,8%, 11 тыс. 590 жалоб) – является, как мы называем, "эффектом дела Иванова". Это означает, что они связаны с трудностями в выполнении приговоров национальных судов, которые, в целом, касаются выгод частным лицам от государства – это самая большая часть дел, которые касаются Украины", – сказал Раймонди и добавил, что также есть 3 тыс. 690 дел, касающихся конфликта на востоке Украины.

На втором месте Турция – количество жалоб на Анкару составила 12 тыс. 600, или 15,8% от общего количества; на третьем – Венгрия с 8 тыс. 950 жалобами, что составляет 11,2%.

Количество жалоб, которая была направлена в ЕСПЧ на Россию, составляет 7 тыс. 800 жалоб (9,8% от общего количества, четвертое место). Президент ЕСПЧ пояснил, что 40% от этих дел касаются условий содержания. "Далее идут дела о демонстрации свободы – 5%, относительно свободы высказывания – 2%, также есть жалобы, связанные с конфликтом – 2% жалоб относительно Донбасса и Крыма; есть жалобы, которые касаются справедливости суда и процедур, и 5% по Чечне", – детализировал Раймонди.

По статистике, далее идут Румыния – 7 тыс. 400 жалоб (9,3%), Италия – 6 тыс. 200 жалоб (7,8%), Грузия – 2 тыс. 100 (2,6%), Польша – 1 тыс. 800 (2,3%), Азербайджан – 1 тыс. 650 (2,1%) и Армения – 1 тыс. 600 жалоб (2%). Остальные 11 тыс. 500 жалоб (14,4%) выпадает на все 37 государств - остальных членов Совета Европы.

Справка УНИАН. В деле Игоря Иванова против России заявитель жаловался в ЕСПЧ на плохие условия своего содержания под стражей в следственном изоляторе и процессуальные нарушения во время судебного процесса. Постановлением от 7 июня 2007 года ЕСПЧ признал, что права заявителя были нарушены в части плохих условий содержания. Учитывая единогласно установленные судом нарушения прав заявителя ему была назначена компенсация причиненного морального вреда, хотя сам заявитель не представил каких-либо требований об этом в установленный срок.