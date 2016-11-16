Карпюк и Клих через консулов Украины передали документы для подготовки иска в ЕСПЧ

Об этом УНИАН сообщил генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко.

«Сегодня консульские должностные лица генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону посетили в СИЗО-1 г. Грозный украинских политзаключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха, арестованных в результате коварной операции спецслужб РФ и осужденных российским судом по грубо сфальсифицированным обвинениям за якобы «участие во второй чеченской войне в составе группы боевиков во главе с Арсением Яценюком», – сказал Москаленко.

Читайте такжеКарпюка могут отправить в Якутию - Полозов

Он подчеркнул, что ни Карпюк, ни Клых ранее в Чечне никогда не бывали.

«В изоляторе для выбивания показаний к украинцам применяли зверские пытки, в частности, подсоединяли к особо чувствительным частям тела электроток, применяли психотропные средства», – напомнил Москаленко.

«Карпюк и Клых подписали и передали консулам необходимые документы для подготовки иска в Европейский суд по правам человека. Поднимем свой голос за свободу несокрушимых борцов», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, 26 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ отклонила апелляцию на приговор, вынесенный гражданам Украины Николаю Карпюку и Станиславу Клыху. «Приговор Верховного суда Чеченской республики в отношении Карпюка и Клыха оставить без изменения, а апелляцию – без удовлетворения», – сказал судья.

В мае Верховный суд Чечни приговорил Клыха и Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима. В России их осудили за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 года – начале 1995 года сам принимал в них участие.