"Да, я являюсь поклонником Трампа": глава ГФС объяснил свое присутствие на инаугурации президента США
17:29, 25 января 2017Политика
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Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров присутствовал 20 января на инаугурации президента США Дональда Трампа по приглашению своих бывших коллег.
Насиров объяснил, почему поехал на инаугурацию Трампа / Фото УНИАН
Об этом Насиров сказал журналистам.
«Да, я являюсь поклонником (Трампа – УНИАН). Был в отпуске в США, интересно было посмотреть такое великое событие в мире на сегодняшний день. Хобби, стараюсь за этим следить. Меня пригласили бывшие коллеги по работе», – сказал Насиров.
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По его словам, билет на мероприятие обошелся ему примерно в 200-300 долларов.
«Я не думаю, что там такая большая стоимость, мне кажется, билет на инаугурацию стоит 200 или 300 долларов», – сказал Насиров.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что минимальная стоимость билета на инаугурацию американского президента составляла 20 тыс. долл.
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